Liverpool of Tottenham? Wie wint straks Champions League?

Liverpool en Tottenham bikkelen vanavond (21u) in het Estadio Wanda Metropolitano in Madrid om de eindwinst van de Champions League. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen willen de beker met de grote oren maar al te graag meenemen naar Londen, maar hun collega Rode Duivels Divock Origi en (tweede doelman) Simon Mignolet hopen daar een stokje voor te steken.

Liverpool begint de finale nipt als favoriet. De troepen van Jürgen Klopp schakelden in de knock-outfase achtereenvolgens Bayern München, Porto en favoriet Barcelona uit. Vooral de sensationele halve finale tegen Barça ging de geschiedenis is. Liverpool verloor in Spanje met ruime 3-0, maar ging in een daverend Anfield nog over de Catalanen (4-0). Origi maakte zich onsterfelijk met de belangrijke eerste en noodzakelijke vierde treffer. Ook in eigen land kan Liverpool terugblikken op een sterk jaar. Na een nek-aan-nekrace hield alleen kampioen Manchester City 'The Reds' nipt af.

Maar ook Tottenham, in de Premier League vierde, maakte in de knock-outfase indruk. De Spurs kenden geen genade met Borussia Dortmund, Manchester City en Ajax. Tegen de Amsterdammers kropen coach Mauricio Pochettino en co wel door het oog van de naald. Na een 0-1 zege in Londen, leek Ajax thuis met een 2-0 ruststand de schaapjes helemaal op het droge te hebben. Maar met een onwaarschijnlijke hattrick, waarvan de derde treffer in de slotseconde viel, trapte Moura Tottenham alsnog naar de finale.

De Champions League krijgt dit jaar dus al zeker een Belgische winnaar. Dat is al geleden van Thomas Vermaelen met Barcelona in 2015. Alderweireld en Vertonghen zijn bij Tottenham onbetwist titularis, maar bij Liverpool liggen de kaarten anders voor de Belgen. Origi is in principe invaller en helemaal niet zeker van een basisstek in de finale, terwijl Mignolet in de pikorde achter Alisson Becker staat.

Real Madrid won de voorgaande drie edities. De Spaanse grootmacht sneuvelde dit jaar in de achtste finales tegen Ajax. Liverpool was in 2018 verliezend finalist.

De finale van de Champions League is vanavond vanaf 20.20 uur live te volgen bij Q2