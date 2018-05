Liverpool na 11 jaar weer naar finale

Liverpool speelt op 26 mei de finale van de Champions League tegen Real Madrid. The Reds gaven in de terugwedstrijd op AS Roma hun 5-2 voorsprong uit de heenwedstrijd niet meer weg. Het verloor met 3-2.

De bescheiden hoop op een ‘Romantada’ werd al na negen minuten de kop ingedrukt. Nainggolan speelde de bal domweg in bij Firmino. Die vond Mané, die op zijn beurt de 0-1 in de verste hoek trapte. Maar Roma herstelde zich snel. Met wat geluk weliswaar. Lovren trapte hard weg, maar via het hoofd van Milner devieerde de bal toch in doel: 1-1. Maar Roma ging alsnog met een voorsprong rusten. Dzeko was dit keer de pineut. Hij kopte een bal achterwaarts naar doel, waar Wijnaldum over doelman Alison kopte: 1-2.

Na de pauze nam de thuisploeg nog een doelpunt terug. Alexander-Arnold leverde de bal in, Dzeko vloerde Karius overhoeks: 2-2.

Met wat medewerking van de ref had Roma de spanning nog verder kunnen terugbrengen. Alexander-Arnold blokte een schot van El Sharaawy af met de hand, maar Damir Skomina floot geen strafschop.

In het slot zorgde Nainggolan eigenhandig nog voor spanning. Eerst met een knap afstandsschot, nadien met een strafschop na handspel van Klavan. 4-2 dus en één doelpunt te weinig om verlengingen uit de brand te slepen. Liverpool speelt op 26 mei de finale tegen Real Madrid.