Liverpool houdt titelkansen gaaf na winning goal van Divock Origi

Liverpool blijft z'n kansen op de landstitel in de Engelse competitie behouden. Het klopte Newcastle op eigen veld met 2-3. Rode Duivel Divock Origi zorgde vijf minuten voor tijd voor de winning goal nadat sterkhouder Mo Salah afgevoerd werd. Liverpool heeft nu twee punten voorsprong op concurrent Manchester City, dat maandag speelt tegen Leicester City.

Na de zware nederlaag in de Champions League tegen Barcelona, was Liverpool op zoek naar eerherstel. Veel tijd om na te denken had het ook niet, want wilde het nog kans maken op de titel, moest er absoluut gewonnen worden tegen Newcastle.

Liverpool kan zich wel geen betere start voorstellen. Na amper 13 minuten staat Virgil Van Dijk na een hoekschop helemaal alleen vrij. Hij kopt knap binnen en brengt de Reds op voorsprong. Lang kan het daar echter niet van genieten, want 7 minuten later staat het alweer gelijk. Atsu duwt een rebound binnen. De gelijkmaker lijkt de thuisploeg vleugels te geven en ze duwen door. Maar toch valt het doelpunt aan de overkant. Mo Salah stelt orde op zaken en maakt na een gemeten voorzet van Alexander-Arnold gelijk. 1-2, meteen ook de ruststand.

Pijnlijk

Met een voorsprong gaan rusten lijkt mentaal misschien een voordeel te zijn, maar Newcastle geeft zich allesbehalve gewonnen. Voor de tweede keer in de wedstrijd maakt het een achterstand ongedaan. Salomon Rondon knalt staalhard binnen nadat hij eerder toevallig de bal in handen kreeg. Allison is kansloos.

Problemen voor Salahn en moment van Origi

Twintig minuten voor tijd nog eens pech voor Liverpool. Mo Salah blijft na een duel met doelman Dubravka liggen. Hij wordt uiteindelijk met een draagberrie van het veld afgedragen en kan niet meer verder. Het is onduidelijk hoe erg hij er aan toe is. Rode Duivel Divock Origi krijgt zo nog wel twintig minuten z'n kans. En die grijpt de Rode Duivel met beide handen. In minuut 86 zorgt hij voor de winning goal. Origi kopt een vrije trap van Shaqiri aan de eerste paal binnen.

Spanning troef

De spanning voor de Engelse titel blijft zo razend spannend. Liverpool heeft nu twee punten voorsprong op Manchester City. Dat speelt maandag nog tegen Leicester City. Op de laatste speeldag ontvangt Liverpool nog Wolverhampton en trekt City naar Brighton.