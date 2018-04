Liverpool-fan in kritieke toestand

Eén Liverpool-supporter raakte gisterenavond zwaargewond net voor het duel Liverpool-AS Roma. Op videobeelden is te zien hoe twee zwart geklede mannen de 53-jarige supporter in elkaar slaan. De daders zijn opgepakt op verdenking voor poging tot moord.

Een uurtje voor de aftrap botsten ongeveer tachtig Romeinse fans met de Engelsen voor Anfield Road. De Italianen namen een route die bedoeld was voor de Liverpool-supporters, om zo tot aan het stadion te geraken.

Tijdens de knokpartij raakte één Liverpool-supporter zwaargewond. De fan ligt momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis. “ De politie van Merseyside kan bevestigen dat twee mannen (25 en 26 jaar) uit Rome zijn opgepakt op verdenking voor poging tot moord”, luidde het in een statement van de politie. Liverpool toont zich geschokt en biedt alle steun aan. “Onze gedachten zijn bij het slachtoffer en zijn familie”, meldde de Engelse club in een statement.

Verder is er nog slecht nieuws voor de Engelsen. Tijdens de overtuigende overwinning van Liverpool raakte middenvelder Alex Oxlade-Chamberlain ernstig gewond. “Het ziet ernaar uit dat zijn seizoen over is”, vertelde Liverpool-coach Jürgen Klopp op de persconferentie. De club wacht nu op een scan van de medische staf, om uitsluitsel te krijgen over de ernst van zijn blessure.