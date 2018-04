Liverpool en Roma zorgen voor spektakel

Na een spektakelrijke halve finale staat Liverpool met één been in de finale van de Champions League. De Engelsen leken brandhout te maken van AS Roma – na 80 minuten stond het 5-0 – maar de Romeinen knokten nog terug. Het werd uiteindelijk 5-2.

Wie de kansen van Liverpool voor de pauze wilde tellen, had meer dan één telraam nodig. AS Roma dreigde het eerst met een afstandsschot van Strootman – ontmanteld door Karius – maar nadien was het al Liverpool was de klok sloeg. Een bloemlezing: Salah vond Allison op zijn weg, Firmino trapte voorlangs, Mané schoot van dichtbij over, Mané scoort vanuit buitenspel, … Een afstandsschot van Kolarov stierf aan de overkant nog een eenzame dood op de dwarsligger.

Tweemaal Salah

Tien minuten voor de rust bracht Salah Liverpool op voorsprong. De Egyptenaar kreeg de bal in de zestien aangespeeld, werd nauwelijks onder druk gezet en trapte de bal perfect in de verste kruising: 1-0. In de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde hij de score. Een uitstekend uitgespeelde tegenaanval rondde Salah knap af met een stifter: 2-0. Vieren tegen z’n ex-club deed hij niet.

Ook na de pauze was er geen houden aan. Liverpool bleef het gaspedaal indrukken. Salah fleurde zijn match op met twee assists. Mané en Firmino waren de makers van de respectievelijke 3-0 en 4-0. Firmino knikte twintig minuten voor tijd zelfs een tweede doelpunt voorbij Allison en zorgde zo voor de glorieuze forfaitscore.

Eerredder Dzeko

Het duurde tot minuut 81 voordat AS Roma wat terugdeed. Nainggolan vond Dzeko in de zestien, de Bosniër controleerde uitstekend en werkte op een dito manier af: 5-1. Vijf minuten later scoorde AS Roma een tweede keer. Milner beroerde een schot van Nainggolan met de hand in de eigen zestien, Perotti zette de elfmeter om: 5-2.