Vandaag trainen de Rode Duivels voor de laatste keer in Dedovsk. Want morgen wacht hen een verplaatsing naar Rostov aan de Don, waar de Belgen maandag Japan treffen in de achtste finales. Om 13.00 Belgische tijd geven Januzaj, Mertens en Martinez een persconferentie. Om 14.00 uur volgt er dan een training. Mis er niets van via onze livestream.