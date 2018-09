LIVE: Persconferentie Club Brugge over Champions League

Club Brugge speelt morgen thuis tegen Borussia Dortmund hun eerste wedstrijd in het nieuwe Champions league-seizoen. Volg hier live de persconferentie met Ruud Vormer en trainer Ivan Leko.

Club trainde vanmorgen nog een laatste keer, met toch wat problemen in de aanval, want Rezaei trainde niet mee, Dennis wel, maar hij is waarschijnlijk nog niet inzetbaar morgen, de selectie wordt straks pas bekendgemaakt. Club wil in de Champions league in elk geval beter doen dan twee jaar geleden, toen haalden ze geen enkel punt. Aan de belangstelling zal het alvast niet liggen: het duel tegen Borussia is zo goed als uitverkocht.