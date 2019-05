VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn zit de komende 3 weken in Italië om elke dag verslag uit te brengen in het programma 'In het wiel van de Giro'. Daarin krijgt u wedstrijdbeelden, reacties en duiding, en dat vanop de eerste rij. Bij de start zaterdag is dat om 20.50 uur, de andere dagen klokvast om 18.45 uur, tot en met het einde van de Giro op 2 juni. Kijken doet u natuurlijk hier.