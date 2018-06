De Rode Duivels spelen vanavond hun voorlaatste oefeninterland. De Duivels hielden tijdens hun oefenwedstrijd tegen Portugal de nul, en dus mag er vanavond in de tweede oefeninterland best wat aangevallen worden tegen Egypte, een team dat steunt op een solide verdediging en vergelijkbaar is met WK-tegenstander Tunesië. Volg de wedstrijd hier LIVE.