LIVE: Breaking VTM NIEUWS over grootschalig voetbalonderzoek

Twee wedstrijden in de Jupiler Pro League worden onderzocht voor matchfixing. Naast voetbalmakelaar Mogi Bayat is ook voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck opgepakt. Club Brugge-trainer Ivan Leko wordt momenteel verhoord in een onderzoek van het federaal parket naar het voetbalmilieu. Bij meerdere voetbalclubs zijn er momenteel huiszoekingen aan de gang. Volg het extra VTM NIEUWS over het grootschalig voetbalonderzoek hier live.

