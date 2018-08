AA Gent gaat op bezoek bij het Franse Bordeaux op zoek naar de kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League. In de heenwedstrijd werd het 0-0. Volg de terugwedstrijd in Bordeaux live op Q2 of via deze livestream.

Na de wedstrijd van AA Gent geven we ook nog een samenvatting van Bröndby - Racing Genk.