Limbombe wint Ebbenhouten Schoen

Anthony Limbombe heeft deze avond de 27e Ebbenhouten Schoen in ontvangst mogen nemen. In het Anderlechtse Birmingham Palace werd de Rode Duivel van Congolese origine bekroond als beste speler van Afrikaanse origine uit de Jupiler Pro League. De 23-jarige aanvaller van Club Brugge lijst volgt op de erelijst Youri Tielemans op.

Limbombe kreeg de Ebbenhouten Schoen uit handen van de Brusselse comedian Kody. Hij wordt de eerste speler van Club Brugge op de erelijst sinds Nzelo Lembi in 2000, achttien jaar geleden. De Rode Duivel is nog maar de vierde Bruggeling die de prijs ontvangt na Daniel Amokachi (1992 en 1994), Eric Addo (1998) en Lembi (2000).

Limbombe zag zijn uitstekende seizoen bij Club Brugge bekroond met een eerste selectie voor de Rode Duivels in maart. Hij was ook een van de motoren achter de vijftiende titel, die blauw-zwart gisteren op het veld van Standard veiligstelde. In de partij kwam Limbombe wel niet in actie door een voetblessure. In de reguliere competitie scoorde de Congolese Belg zes doelpunten en deelde hij evenveel assists uit.

Anderen genomineerden

In de verkiezing, die jaarlijks plaatsvindt in het kader van de African Awards, haalde Limbombe het voor de Marokkaan Mehdi Carcela (Standard), de Senegalees Ibrahima Seck (Waasland-Beveren/KRC Genk), de Burkinees Hassane Bandé (KV Mechelen) en de Congolees Christian Luyindama (Standard) in die volgorde.

Voorgangers

Vorig seizoen was de Ebbenhouten Schoen voor Rode Duivel Youri Tielemans, toen actief bij RSC Anderlecht. De naam van de Mbark Boussoufa komt het vaakst op de erelijst voor. De Marokkaan won de trofee drie keer, één keer met AA Gent (2006) en tweemaal met Anderlecht (2009 en 2010). Behalve Boussoufa zijn Amokachi en Vincent Kompany de enigen die meer dan een keer de Ebbenhouten Schoen wonnen.

De Ebbenhouten Schoen bekroont de beste voetballer van Afrikaanse origine uit de Belgische competitie. Het referendum werd in leven geroepen door de vzw African Culture Promotion. De jury bestaat onder andere uit de trainers uit de nationale afdelingen, leden van de Belgische sportredacties (geschreven en audiovisuele pers) en leden van een erejury, voorgezeten door voormalig Anderlecht-verdediger Georges Heylens.