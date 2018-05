Lierse vraagt faillissement aan

Het is einde verhaal voor Lierse. De club met stamnummer 30 vraagt het faillissement aan, twee dagen nadat de overname van de club mislukte en er geen nieuwe investeerders werden gevonden.

"Het bestuur heeft tot vandaag naar een oplossing gezocht, maar heeft die niet gevonden", klinkt het. "Lierse wil de spelers en supporters bedanken voor hun constructieve ingesteldheid en is ook dankbaar voor alle steunbetuigingen van de jongste dagen. Alle salarissen zullen uitbetaald worden. Als gevolg van van het faillissement van Lierse gaat ook de jeugdwerking in vereffening." Het is de kroniek van een aangekondigde dood. Maandag raakte bekend dat de overname van de club door David Nakhid mislukt was. Lierse kon zo geen volledig dossier voorleggen aan het Belgisch Arbitragehof voor de Sport en kreeg dan ook geen tweede keer uitstel. De club mocht een proflicentie vergeten. Nu gaan de Pallieters ook in vereffening.

Geen wedstrijden meer

Lierse moet normaal gezien nog twee wedstrijden afwerken in play-off 2, maar die gaan niet meer door meldt de club. Dinsdag weigerden al enkele spelers in actie te komen tegen Moeskroen (1-0), vrijdag zouden de Pallieters normaal gezien Waasland-Beveren ontvangen voor hun laatste thuiswedstrijd. Op 18 mei stond de laatste wedstrijd op Zulte Waregem gepland.