Lewis Hamilton verovert de pole in Australië

Lewis Hamilton start morgen vanop de poleposition in de Grote Prijs van Australië. De vijfvoudig wereldkampioen was tijdens de kwalificatieritten in Melbourne de snelste met een tijd van 1:20.486. Het is al het zesde jaar op rij dat Hamilton op de eerste plek start in Australië.

Lewis Hamilton wordt op de eerste startrij vergezeld door ploegmaat Valtteri Bottas. Sebastian Vettel start op de derde plaats. Hij reed 0,704 seconde trager dan Hamilton.

Twee overwinningen

Max Verstappen start morgen als vierde. Ferrari-debutant Charles Leclerc vertrekt vanop de vijfde plek. De laatste startrij wordt bezet door het Williams-duo George Russel en Robert Kubica.

Voor Lewis Hamilton is het al de 83ste pole uit zijn carrière. De Brit pakte al acht keer de pole in Australië. Hamilton kon de opener van het seizoen wel nog maar twee keer winnen. Vorig jaar ging de zege naar Sebastian Vettel.