Lewis Hamilton is beste in duizendste GP

Lewis Hamilton heeft de Grote Prijs van China gewonnen, de derde manche van het seizoen en de duizendste in de geschiedenis van het WK Formule 1. Hij is ook de nieuwe leider in de WK-tussenstand.

Op het circuit van Shanghai haalde de Britse wereldkampioen het in zijn Mercedes voor zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas. Die was vanop de pole vertrokken maar werd bij de start meteen voorbijgestoken door Hamilton. De vijfvoudige wereldkampioen reed vervolgens een foutloze wedstrijd en had aan de finish zes seconden voorsprong op zijn ploegmaat.

Nummer 75

Voor Hamilton was het de 75e zege uit zijn carrière, de tweede dit seizoen na Bahrein en al de zesde in China.

De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) kwam als derde over de streep, op dertien seconden, en hield de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) van de laatste podiumplaats. De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) vervolledigde de top vijf.

WK-leider

In de tussenstand van het WK springt Hamilton over Bottas naar de leiding. Hij heeft 68 punten, zes meer dan de Fin. Vettel heeft 31 punten achterstand. Over twee weken wordt in het Azerbeidzjaanse Bakoe de volgende Grote Prijs gereden.