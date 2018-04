Leuven gaat op en over Moeskroen

OH Leuven heeft met 3-1 gewonnen van Moeskroen. Het waren de bezoekers die na een kansarme eerste helft de score opende. Leuven scoorde nadien drie keer en klimmen door deze overwinning in de stand van groep A over Moeskroen naar de derde plaats. Beide teams tellen na vijf duels zeven punten.

De eerste helft bracht flauw voetbal. OHL liet het initiatief aan de bezoekers. Beide ploegen kwamen nauwelijks tot kansen. Al snel in de tweede helft scoorde Mbombo de openingstreffer voor de Henegouwers, waarop de thuisploeg wakker schoot. De Leuvenaars kwamen terug op gelijke hoogte via de ingevallen Yannick Aguemon. Mede dankzij een penalty klom Leuven op voorsprong, opnieuw via Aguemon. Kehli legde de eindstand vast op 3-1.

Vrijdag al won leider Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen Kortrijk met 3-0. Om 20u00 beginnen Waasland-Beveren en Lierse aan hun partij van de vijfde speeldag in groep A.