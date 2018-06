Lets kampioen beste in het Hageland

Krists Neilands (Israel Cycling Academy) heeft verrassend Dwars door het Hageland gewonnen. De Letse kampioen trok op vijftig kilometer van de finish in de aanval met Sean De Bie en maakte het solo af na een lekke band voor onze landgenoot. Elia Viviani en Gianni Vermeersch vervolledigden het podium.

26 kilometer onverharde stroken en 22 hellingen. Het blijven de hoofdingrediënten van Dwars door het Hageland. Nieuw dit jaar is dat de renners vijf keer de Citadel van Diest moesten bekampen en al na de eerste passage reed een elitegroepje weg. Daarin onder andere Mathieu Van der Poel, zijn broer David, Elia Viviani en Danny Van Poppel.

Mindere dag Van der Poel

De groep van elf hield een tijdje stand, maar werd op zo’n zestig kilometer van de finish ingerekend. Mathieu Van der Poel, vorig jaar nog winnaar, had een mindere dag en verdween in de achtergrond. Sean De Bie en de Let Neilands gingen er dan maar van door. De twee reden sterk, maar kregen beide met een lekke band af te rekenen.

Letland boven

De wissel bij De Bie duurde lang, die van Neilands verliep vlotter en zo bleef de Let op kop. Zijn motor bleef goed draaien terwijl de samenwerking in de achtervolgende groep ver zoek was. Neilands maakte het solo af en zo is het Letland boven in de Napoleon Games Cup. Begin deze maand won Emils Liepins nog de Heistse Pijl.