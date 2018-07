Les Bleus triomferen op Champs-Elysées

De Champs-Elysées in Parijs stond vanmiddag afgeladen vol voor de triomftocht van het Franse nationale elftal. De spelers reden in een open bus voorbij de fans. 'Les Bleus' behaalden gisteren de wereldtitel in Rusland na een 4-2 winst tegen Kroatië.



De nationale ploeg van Frankijk kwam vanmiddag toe in eigen land. Aanvoerder Hugo Lloris stapte als eerste uit het vliegtuig om de beker aan zijn landgenoten te tonen. Daarna gingen de spelers met een open bus richting de Champs-Elysées, waar duizenden fans op hen stonden te wachten.

Binnen enkele maanden zullen de spelers een Légion d’Honneur ontvangen van president Macron, dat is de hoogste Franse onderscheiding. Dat heeft het Elysée vandaag bekendgemaakt. In 1998 kregen de toenmalige spelers diezelfde eer nadat ze wereldkampioen werden, onder hen was toen ook kapitein Didier Deschamps, vandaag de bondscoach van het winnende team.