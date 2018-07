'Les Bleus' aangekomen in Parijs

Het Franse elftal is zonet aangekomen in Parijs. 'Les Bleus' behaalden gisteren de wereldtitel in Rusland na een 4-2 winst tegen Kroatië. Straks worden de spelers gehuldigd op de Champs Élysées. Je kan het hier live volgen.

Rond vier uur zullen de spelers landen op de internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle. Van daaruit zullen ze met bussen naar de Arc de Triomphe worden gebracht waar ze dan zullen overstappen op een andere bus. Daarna volgt een parade op de Champs-Elysées. Na de triomftocht worden ze door president Macron ontvangen op het Elysée.

Légion d’Honneur

Binnen enkele maanden zullen de spelers een Légion d’Honneur ontvangen van president Macron, dat is de hoogste Franse onderscheiding. Dat heeft het Elysée vandaag bekendgemaakt. In 1998 kregen de toenmalige spelers diezelfde eer nadat ze wereldkampioen werden, onder hen was toen ook kapitein Didier Deschamps, vandaag de bondscoach van het winnende team.