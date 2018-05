Leko: "Nog steeds verliefd op het voetbal"

Na de verloren thuiswedstrijd tegen Anderlecht reageerde Ivan Leko zeer emotioneel. “Vandaag haat ik het voetbal”, zei de coach van Club Brugge. Intussen is de klap van zondag deels verwerkt en kijkt Leko vooruit naar de wedstrijd tegen Charleroi.

“Ik kijk gewoon naar morgen toe”, begint Ivan Leko zijn persconferentie. “Wat er zondag is gebeurd of drie maanden geleden dat is niet belangrijk. Ik ben nog altijd verliefd op het voetbal. 24 uur per dag, 7 dagen per week en dat al 40 jaar. Voetbal is emotie en passie. Zonder dat is voetbal niets.”

In de play-offs krimpte de comfortabele voorsprong die Club had, in tot twee punten. “We wisten op voorhand dat de play-offs zoals een marathon zijn. Na de wedstrijd in Genk dacht iedereen dat we al kampioen waren. Na een verloren wedstrijd zeggen ze dat Club Brugge een drama is. Dat is natuurlijk niet waar.” Ivan Leko zal het tegen Charleroi wel zonder Diaby moeten doen. De Malinese spits was twijfelachtig en verliet vandaag de training na tien minuten.