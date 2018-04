Leko: "Niet naar het verleden kijken"

We zitten halverwege de play-offs, maar dat Club Brugge kampioen wordt, lijkt nu al vast te staan. Trainer Ivan Leko wil dat echter niet gezegd hebben. “We gaan niet beginnen rekenen. Dat hebben we de voorbije tien maanden ook niet gedaan. Voor ons is de eerstvolgende wedstrijd de belangrijkste.” En dat is de verplaatsing naar Racing Genk.

Met nog vijf wedstrijden te gaan, heeft Club Brugge zeven punten voorsprong op eerste achtervolger Anderlecht. Vrijdag wacht een lastige verplaatsing naar Genk. Blauw-zwart kon al vier jaar niet meer winnen in de Luminus Arena, maar Leko wil niet naar het verleden kijken.

“Genk is een goed voetballende ploeg, met genoeg kwaliteit om tegen elke ploeg te kunnen winnen. Maar wij moeten niet naar vroeger kijken. Ik geloof in mijn ploeg. We hebben van niemand schrik en moeten die wedstrijd proberen aan te pakken als een thuismatch, met dezelfde energie en grinta. We gaan om te winnen.” Met een gelijkspel zal de trainer van Club Brugge dus niet tevreden zijn.

“Ons voetbal goed tot heel goed”

Leko is ook blij met wat zijn team deze play-offs al heeft getoond. “De kwaliteit van ons voetbal was goed tot heel goed. Op Anderlecht waren we niet top, maar in de vier andere wedstrijden hebben we ons getoond. Maar opnieuw wil ik niet naar het verleden kijken. Het belangrijkste is de volgende wedstrijd.”

Bekijk hier de volledige persconferentie van Ivan Leko voor de wedstrijd tegen Racing Genk.