Leko: "Kans groot dat Simons start"

Club Brugge maakt zich op voor een groot feestweekend. Zondag in het Jan Breydelstadion, maandag in de Brugse binnenstad. De laatste wedstrijd van het seizoen tegen AA Gent wordt zo goed als zeker ook het afscheid van Timmy Simons als speler. “De kans is heel groot dat hij start”, zegt trainer Ivan Leko.

Tien seizoenen lang verdedigde de 41-jarige Simons de kleuren van Club Brugge. Na de kampioenenmatch tegen Standard liet hij zelf al uitschijnen dat het zondag wellicht zijn laatste match wordt. Ivan Leko wil hem een gepast afscheid geven. “Na zo’n carrière is dit het perfecte moment.”

Leko wil Simons een mooi einde geven, maar wil vooral ook winnen tegen AA Gent. “Het is onze laatste wedstrijd na een fantastisch seizoen. We moeten er alles aan doen om die te winnen en onze supporters zo nog een klein cadeau te geven.”

Huldigingen

Zondag volgt ook de ene huldiging na de andere. Voor de wedstrijd wordt iedereen die een individuele prijs won in de bloemetjes gezet. Onder hen Gouden Schoen Ruud Vormer, Profvoetballer van het Jaar Hans Vanaken en Trainer van het Jaar Ivan Leko. Na de match wordt dan officieel de kampioenentrofee uitgereikt.

“Bluvnstoan”

Club Brugge roept haar fans ook op om het veld niet te betreden. Als dat lukt, zal de club van 20 tot 21 uur een Happy Hour houden.