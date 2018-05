Leko: "Er is wat stress, maar dat is normaal"

“Ja, er zijn positieve zenuwen.” Dat zegt Ivan Leko twee dagen voor de topper tegen Anderlecht. De trainer van Club Brugge voegt daar wel meteen aan toe dat hij dat normaal vindt. “Wat is voetbal zonder emotie en druk?”

Club Brugge ontvangt RSCA zondagmiddag voor een cruciale match in de titelstrijd. Als Club wint, is de titel zo goed als binnen. Als Anderlecht wint, belooft het nog spannend te worden want dan is het verschil met nog drie speeldagen te gaan twee punten.

“Ik geloof dat wij de betere ploeg zijn”, zegt Ivan Leko. “We hebben deze wedstrijd voorbereid met het nodige respect voor Anderlecht, maar ook met geloof in ons eigen voetbal. We zijn er klaar voor.”

Finale

Club is klaar voor de confrontatie met Anderlecht, maar er is dus ook positieve stress. “Dit is geen gewone wedstrijd. Het is een finale. Maar we hebben al vaak op moeilijke momenten getoond dat we er staan. We moeten gewoon ons voetbal spelen, met volle gas vooruit.”