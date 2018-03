Leko en Club Brugge klaar voor play-offs

Ivan Leko is klaar voor de play-offs. De Club Brugge-coach draagt collectief voetbal en maximale inzet hoog in het vaandel. "Als we elke wedstrijd 100 procent kunnen blijven geven geloof ik dat we ook in de Play-offs het beste eindresultaat zullen halen.”

Club Brugge staat er goed voor en kan met een bijna volledig fitte selectie beginnen aan de play-offs. “Ik mag tevreden zijn over de paraatheid van mijn groep. Op Poulain en Decarli na is iedereen fit.” Club staat na de halvering van de punten nog steeds ruim voor op achtervolger Anderlecht.

Ivan Leko voor #CluGnk



"Het verleden telt niet meer"

"Opnieuw bewijzen dat we de beste zijn"

"We starten vanaf 0"

Schone lei

Leko kijkt echter niet meer naar de resultaten van de reguliere competitie en begint met een schone lei aan play-off I. “Dit is een nieuwe competitie met 6 goeie ploegen. Wat we in het verleden presteerden, gaat ons maandag geen punten opleveren. Wij moeten laten zien dat we opnieuw de beste ploeg van België zijn.”