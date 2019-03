Leclerc verovert poleposition in Bahrein

Charles Leclerc start morgen vanop de poleposition in de GP Bahrein. De Monegask was in de kwalificaties sneller dan ploegmaat Sebastian Vettel en het Mercedesduo Hamilton-Bottas. Het is de allereerste poleposition voor het 21-jarige talent van Ferrari.

In de derde kwalificatieronde waren het eerst Bottas en Hamilton met de snelste tijden, maar Leclerc was dan al bezig aan een heel snel rondje. Leclerc dook twee tienden onder de tijd van Hamilton.

Eerste pole ooit

Sebastian Vettel kwam pas laat in actie en kon de tijd van zijn ploegmaat niet evenaren, maar was wel sneller dan de twee Mercedessen. Leclerc verzekerde uiteindelijk zijn poleposition met een tijd van 1.27.866.

Het is voor de 21-jarige Leclerc de eerste pole ooit, en dat in zijn tweede wedstrijd bij Ferrari. Ook in de vrije trainingen gisteren en vanmorgen was Leclerc al de snelste.

Ferrari-duo

Sebastian Vettel start morgen naast zijn jonge ploegmaat. De Mercedessen Hamilton en Bottas starten morgen vanop de tweede startrij. Daarachter krijgt Max Verstappen de verrassende Kevin Magnussen naast zich.

De tweede GP van het seizoen start morgennamiddag om 17u. Twee weken geleden won Bottas de opener in Australië. Charles Leclerc werd toen vijfde.