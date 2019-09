Laurens Sweeck wint spannende eerste cross in Eeklo

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de eerste veldrit van het seizoen gewonnen. Hij was de beste in de eerste Ethias Cross in Eeklo. Hij remonteerde Eli Iserbyt in de laatste ronde.

Vandaag stond de eerste afspraak van het crossseizoen op het programma. In Eeklo was de volledige Belgische veldrittop vertegenwoordigd, behalve de nog herstellende Wout van Aert. Ook wereldkampioen Mathieu van der Poel was nog afwezig.

Iserbyt trok er heel snedig vandoor. Hij raakte niet weg en de volledige cross slaagde niemand er echt in om zich van de rest te onderscheiden..

Jump in het zand

Uiteindelijk viel de beslissing in de laatste zandstrook. Iserbyt ging die met een kleine voorsprong in, maar haperde halfweg. Uit de achtergrond kwam z'n ploegmaat Laurens Sweeck heel snel dichter en hij ging op en over Iserbyt. Sweeck hield vol en soleerde naar de overwinning. Iserbyt werd tweede, Quinten Hermans vervolledigde het podium. Belgisch kampioen Toon Aerts werd vierde.

8 crossen

De Ethias Crossen zijn de opvolger van de Brico Crossen. In totaal zijn er acht manches. De volgende vindt plaats in Meulebeke, op 5 oktober. Alle manches zijn live te volgen op VTM en op HLN.be.