Laurens De Plus grijpt eindwinst BinckBank Tour in slotrit

Laurens De Plus (Jumbo-Visma) heeft zondag de vijftiende editie van de BinckBank Tour op zijn naam geschreven. In de slotrit in en rond Geraardsbergen reed hij samen met Greg Van Avermaet (CCC) en Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) weg en snoepte hij zo de eindzege af van Tim Wellens. Naesen was de sterkste in die laatste rit.

De Plus eindigde in de slotrit, over 178,1 kilometer tussen Sint-Pieters-Leeuw en Geraardsbergen, op de derde plaats, voldoende om de leiderstrui in de slotrit alsnog over te nemen van Tim Wellens (Lotto Soudal), die deze Ronde van de Lage Landen al twee keer won in 2014 en 2015. Op de erelijst volgt hij de Sloveen Matej Mohoric op.

Voor De Plus is dit op zijn 23ste zijn eerste grote zege bij de profs. In de eindstand werd Oliver Naesen uiteindelijk nog 2de op 35 seconden en vervolledigt Tim Wellens het podium op 36 seconden achterstand.