Late goals helpen Standard voorbij Cercle Brugge

Standard is de nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League gestart met een felbevochten zege. De Rouches klopten in het Jan Breydelstadion Cercle Brugge met 0-2. Renaud Emond miste in de eerste helft een strafschop, maar was toch de matchwinnaar met helemaal in het slot de 0-1. Nadien deed invaller Anthony Limbombe helemaal de boeken toe.

Beide teams hielden mekaar in de aanvangsfase in de tang. De Luikenaars kregen halfweg de eerste periode wel een uitgelezen kans op de 0-1, toen Kylian Hazard in de zestien Boljevic langs achteren aanliep. Standard-captain Emond trapte de elfmeter echter te zacht en Cercle-doelman Badiashile bracht redding. Ook nadien bleven goals uit.

Na de koffie bleef Standard zonder succes op zoek naar de 0-1. Michel Preud'homme bracht dan maar op het uur Carcela, die op de bank begonnen was. Maar ook met de Belgische Marokkaan in de ploeg lukte het niet de opening te forceren. Emond maakte in de 88ste minuut zijn gemiste penalty dan toch goed, toen hij een voorzet van Carcela binnenkopte. Limbombe zette nadien de 0-2 eindstand op het bord.