Landa wint, Belgen tonen zich in Tirreno

Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Tirreno-Adriatico gewonnen. Ben Hermans deed mee voor de zege, maar werd uiteindelijk vijfde. Tiesj Benoot reed sterk mee bergop en finishte zesde, als eerste van de groep met favorieten. Geraint Thomas verloor veel tijd na materiaalpech en is zijn leiderstrui kwijt aan Damiano Caruso.

De vroege vluchters kregen overdag veel ruimte, maar met de zware slotklim in het vooruitzicht kwamen ze nooit echt in aanmerking voor de zege. In het peloton spaarde iedereen zich voor die slotklim. De eerste noemenswaardige aanval kwam er pas op 5,5 kilometer van de streep, toen de Colombiaan Miguel Ángel López (Astana) zijn kans waagde. Ben Hermans was een van de renners die ernaartoe sprong. In de sprint van de kopgroep was Mikel Landa duidelijk de sterkste. Hermans werd vijfde, Benoot was de beste in het achtervolgende groepje en finishte als zesde. Voorin in het klassement lieten Van Avermaet, Froome en Kwiatkowski het afweten, leider Geraint Thomas reed lek. Caruso is zo opnieuw leider, met elf seconden bonus op Wilco Kelderman (Sunweb) en twintig op Landa. Benoot rukt op van veertien naar acht en staat 36 seconden in het krijt.