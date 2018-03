Lance Armstrong toch niet naar Ronde

Ex-wielrenner Lance Armstrong zal dit weekend dan toch niet aanwezig zijn als eregast op de Ronde van Vlaanderen. De Amerikaan heeft zich afgemeld wegens "ernstige familiale redenen". Dat heeft hij gemeld op zijn Facebookpagina. Hij wordt vervangen door Roberto Martinez, de bondscoach van de Rode Duivels.

Het nieuws dat Armstrong gastspreker zou zijn tijdens de Ronde sloeg in de wielerwereld in als een bom. Armstrong is namelijk 'persona non grata' in de wielersport sinds zijn bekentenis bij televisiester Oprah Winfrey in januari 2013. Hij kwam voor een event nog een keer langs in de Tour van 2015, om geld op te halen voor Geoff Thomas, een Britse voetballer en kankerpatiënt, en om het onderzoek naar bloedkanker te financieren. Toen reed hij het parcours van twee etappes. Tourorganisator ASO was er toen allerminst mee gediend dat hij daags voor de profs beide etappes reed.

Dit jaar mocht Armstrong normaal zijn verhaal doen voor 2.000 geïnteresseerden, die elk 295 euro betaalden. Deelnemers aan de Tour of Flanders Business Academy die speciaal voor de key note speech van Lance Armstrong hebben ingeschreven, kunnen de kostprijs van hun ticket terugbetaald krijgen.

Vrijdag zou hij normaal gezien ook een wielertocht meerijden. Maar dat bezoek gaat dus niet door, want Armstrong heeft zich om ernstige familiale problemen afgemeld. "Ik ben verplicht om dicht bij huis te blijven in Texas", klinkt het bij de oud-wielrenner.

"Sterkte, Lance"

Bij Flanders Classic zelf spreken ze van een "drama in de privésfeer". “Ik wens Lance en zijn gezin veel sterkte in deze moeilijke momenten", klinkt het bij organisator Wouter Vandenhaute. "Ik ben ook Roberto Martinez dankbaar dat hij last minute zijn drukke agenda vrij heeft willen maken om de allereerste gast te zijn van de Tour of Flanders Business Academy. De Rode Duivels zitten in de laatste rechte lijn naar het WK Voetbal in Rusland. Hoe spannend en hectisch is de voorbereiding van onze nationale ploeg? En wat gaat er om in het hoofd van Roberto Martinez?"