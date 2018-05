Lampard nieuwe manager Derby County

Frank Lampard wordt de nieuwe manager van de Engelse tweedeklasser Derby County. Dat bevestigde de club op hun website. De voormalige middenvelder van Chelsea tekende een contract voor drie jaar bij the Rams.

“Ik ben verheugd dat iemand van het kaliber als Lampard onze nieuwe manager wordt. Ik was altijd een bewonderaar van Frank zowel als speler en als persoon.”, verklaart Mel Morris de uitvoerende voorzitter van Derby County. Voor de Engelse voetballegende is het zijn eerste job als hoofdcoach.

“Ik wou altijd al een club trainen met een grote traditie en historie zoals Derby County”, vertelt Frank Lampard voor de clubwebsite. De 39-jarige Engelsman speelde in zijn voetbalcarrière voor Chelsea, West ham, Manchester City en New York City. Hij kwam meer dan 600 wedstrijden aan de aftrap in de Premier League.