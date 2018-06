Lampaert wint BK wielrennen in Binche

Yves Lampaert (Quick-Step) heeft het BK wielrennen in Binche gewonnen. Hij pakte de Belgische titel voor ploegmakker Philippe Gilbert (Quick-Step) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Eerder won Annelies Dom bij de vrouwen.

De West-Vlaming haalde het na een solo van vier kilometer voor zijn teamgenoot Philippe Gilbert. Jasper Stuyven eigende zich de bronzen medaille toe. Donderdag nog werd Lampaert derde in het BK tijdrijden in Anzegem. Eerder op het jaar won hij Dwars door Vlaanderen.

Het waren Thomas De Gendt, Emiel Planckaert, Stijn Steels, Cedric Raymackers, Dieter Bouvry, Kevin Van Melsen en Ludwig De Winter die al vrij vroeg in de wedstrijd voor een eerste echte afscheiding zorgden. In het peloton regelden de mannen van Quick-Step Floors het tempo. De zeven vroege vluchters kregen echter geen vrijgeleide. Ze mochten maximaal één minuut voor de grote groep uitrijden en werden na verloop van tijd opnieuw ingerekend.

Pech voor Naesen

Uittredend kampioen Oliver Naesen reed halfkoers plots lek en moest een tijdlang achtervolgen. Het bleef onrustig in de grote groep en op 90 kilometer van de finish trokken zeventien renners in de aanval. Het ging om Sander Armee, Victor Campenaerts, Jasper De Buyst, Dries Devenyns, Yves Lampaert, Nathan Van Hooydonck, Milan Menten, Jonas Rickaert, Jordi Warlop, Aimé De Gendt, Dries De Bondt, Frederik Backaert, Jimmy Duquennoy, Lous Vervaeke, Gianni Marchand, Cedric Raymaackers en Laurens Sweeck. De grote groep volgde op 2 minuten.

Met nog drie ronden te rijden spatte de kopgroep helemaal uit elkaar en bleven enkel nog Victor Campenaerts, Jasper De Buyst, Yves Lampaert, Nathan Van Hooydonck, Aimé De Gendt en Frederik Backaert voorin over.

Sleutelrol voor Gilbert

Met nog 40 kilometer voor de boeg trok Serge Pauwels in de tegenaanval. Hij kreeg wat verderop de steun van Edward Theuns. Op twee ronden van het einde volgde het duo op 20 seconden van de zeskoppige leidersgroep. Het peloton, met de kleppers Sep Vanmarcke, Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert op de voorwacht, moest daar een halve minuut goed maken. Gilbert overbrugde in zijn eentje de kloof naar de leiders. Dat probeerden ook Sep Vanmarcke en Tiesj Benoot. Die twee kregen op 27 kilometer van de finish versterking met Pieter Serry en Jasper Stuyven.

Net voor het ingaan van de slotronde trok Philippe Gilbert nog eens fors door. Enkel Sep Vanmarcke, Yves Lampaert en Aimé De Gendt hadden een gepast antwoord op deze actie. Tiesj Benoot zag het gevaar en trok naar de leiders met Pieter Serry in zijn wiel. Gilbert versnelde, op 15 kilometer van de finish, opnieuw en kreeg ditmaal Sep Vanmarcke mee. Aimé De Gendt reed in één ruk naar het duo toe maar met nog 11 kilometer van de boeg kregen we opnieuw een kopgroep met negen. Het sein dan voor Philippe Gilbert, Yves Lampaert en Jasper Stuyven om opnieuw in de aanval te trekken.

Finale

Yves Lampaert achtte zijn moment gekomen op een kleine 4 kilometer van de finish. Stuyven reageerde niet direct en Gilbert stopte netjes af. Lampaert kwam niet meer in de problemen en volgt zo Oliver Naesen op als Belgisch kampioen.