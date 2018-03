Lampaert opnieuw beste in Dwars door Vlaanderen

Yves Lampaert heeft voor het tweede jaar op rij Dwars door Vlaanderen gewonnen. De renner van Quick-Step Floors reed in de slotkilometer weg uit een groepje van vijf, met onder andere Sep Vanmarcke en Boasson Hagen. Voor Quick-Step Floors is het al de twintigste zege van het seizoen.

De getekende gezichten van de renners spraken boekdelen. De regen maakte van deze Dwars door Vlaanderen een loodzware editie. Eentje ook met verschillende valpartijen. Belgisch kampioen Oliver Naesen kwam ten val en gaf op, Wout van Aert kwam onzacht in aanraking met een seingever en belandde in de gracht. De wereldkampioen veldrijden kon zijn wedstrijd wel verderzetten.

Aanvallen, aanvallen, aanvallen

Het slechte weer maakte het voor de renners ook moeilijk om weg te rijden uit het peloton. Luke Rowe (Team Sky) trok er dan maar alleen op uit, maar lang hield zijn vluchtpoging niet stand. Bij de tweede passage op de Knokteberg duwden de mannen van BMC en Quick-Step Floors het gaspedaal in. Het peloton brak in stukken en Tony Martin reed zo snel dat hij plots alleen weg was. Het startsein voor een finale vol aanvallen.

Der Panzerwagen leek even te twijfelen, zette toch door, maar kwam uiteindelijk ten val op de gladde wegen. Nadien probeerden zowel Stybar, Degenkolb, Valverde, Van Avermaet als Benoot weg te rijden, telkens zonder resultaat.

Vanmarcke en Lampaert geraken weg

Met nog 24 kilometer te gaan, schakelde Sep Vanmarcke een versnelling hoger op de kasseien van de Varent. Yves Lampaert, de winnaar van vorig jaar, kroop in zijn wiel. De twee kregen even later nog het gezelschap van Teunissen (Sunweb), Pedersen (Trek) en Boasson Hagen (Dimension Data).

De vijf reden goed rond en sprokkelde zo een mooie voorsprong bijeen. In het slot zetten ze een voor een aan, Yves Lampaert geraakte in de laatste kilometer ook weg en reed solo naar zijn tweede opeenvolgende zege in Dwars door Vlaanderen. Mike Teunissen werd tweede voor Sep Vanmarcke.