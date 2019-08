Bjorg Lambrecht, de jonge wielrenner die maandag is verongelukt in de Ronde van Polen, wordt volgende dinsdag om 11u begraven, in de Kerk in Knesselare waar hij woonde. De meeste plaatsen in de kerk zullen gereserveerd zijn voor familie, vrienden en ploeggenoten. Maar er wordt veel meer volk verwacht, daarom komen er grote schermen buiten op het kerkplein.

Het Poolse gerecht heeft het lichaam van Lambrecht intussen vrijgegeven, maar het is nog niet overgebracht naar ons land.