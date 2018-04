Laatste kans op een prijs dit seizoen bij Real

Bayern München ontvangt woensdag titelverdediger Real Madrid in de halve finale van de Champions League. Een topaffiche in de Allianz Arena waar wellicht iedere voetbalsupporter naar uitkijkt. Beide grootmachten kunnen zich volledig focussen op het kampioenenbal nadat hun thuiscompetities min of meer in een definitieve plooi liggen.

Bayern is nog maar eens kampioen geworden in de Bundesliga. Voor de Duitse recordkampioen is het de zesde landstitel op een rij. In Spanje zijn de kaarten om de titel nagenoeg geschud nadat Barcelona een riante voorsprong bij elkaar heeft gevoetbald. Voor de Koninklijke biedt de Champions League de enige uitweg naar een prijs aangezien de Copa del Rey afgelopen weekend ook naar de Catalanen ging. Een seizoen zonder prijs wil niemand zich voorstellen in Santiago Bernabéu.

Bayern rekende in de kwartfinales af met Sevilla. In Spanje wonnen de Duitsers enigszins gevleid met 1-2, in de terugmatch vielen geen doelpunten. Real, de laatste twee jaar winnaar van de Champions League, kroop in de kwartfinales door het oog van de naald.

Het gaf, na een ruime 0-3 zege in Turijn, bijna nog de kwalificatie uit handen. Juventus leek in Madrid op weg naar een stunt van formaat, maar de onvermijdbare Cristiano Ronaldo trapte zijn team na een strafschop in de toegevoegde tijd naar de volgende ronde. Eerder in het toernooi versloegen de troepen van Zidane ook die andere grootmacht Paris Saint-Germain.

De Duitsers willen Real koste wat het kost nog een keer uitschakelen. De laatste maal dat Bayern de Madrilenen uit het toernooi kieperden was in 2012, met huidig coach Jupp Heynckes in de halve finales. Nadien toonde Real zich tweemaal sterker. In 2014 was de Madrileense club de boeman in de halve finales, in de terugmatch kreeg het Bayern van Pep Guardiola toen zelfs een 0-4 pandoering. Vorig jaar ontdeed Real zich in de kwartfinales van Bayern.

Bayern München – Real Madrid kan u woensdagavond live volgen bij Q2 vanaf 20u15.