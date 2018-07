Laatste dag geel voor Van Avermaet?

In de elfde etappe van de Tour de France heeft ASO een speciale, korte rit in petto, over slechts 108,5 km, maar met onderweg twee cols van buiten categorie (Montée du Bisanne en Col du Pré) en twee van eerste categorie (Cormet de Roselend en de Col de La Rosière). De finish op de Col de La Rosière is de eerste aankomst op een top in deze editie van de Tour. Voorspellingen zijn moeilijk, ofwel houdt een vroege vlucht stand ofwel roeren de klassementsrenners zich. De start is iets na 14 uur voorzien in Albertville.

In de Dauphiné van dit jaar werd deze etappe al eens gereden. De startplaats lag weliswaar in een ander dorp, maar het peloton reed over meer dan 100 van de 108,5 km van de Tourrit, met onderweg ook dezelfde cols op het menu: de Montée de Bisanne (12,4 km aan 8,2 procent), de Col du Pré (12,6 km aan 7,7 procent), de Cormet de Roselend (5,7 km aan 5,6 procent) en tot slot La Rosière (17,6 km aan 5,8 procent). In totaal zijn er 4.025 hoogtemeters, goed voor ruim 50 km klimwerk, er is onderweg amper tijd om te recupereren.

Volgende week staat in de Pyreneeën ook zo'n korte rit op het programma, van slechts 65 km. "Af en toe een korte etappe biedt meer spektakel", is de filosofie van de Tourorganisatie.

Eerste Alpenrit

In de eerste Alpenrit bleef het windstil bij de favorieten. Team Sky bepaalde het tempo, enkel Rigoberto Uran verloor tijd, maar er was ook niemand die durfde aan te vallen. "Het tempo van Sky lag te hoog en er stond tegenwind. Het was onbegonnen werk", klonk het bij Tom Dumoulin.

Of de klassementsrenners vandaag meer aanvalslust hebben, is zeer de vraag. Morgen volgt immers de derde en laatste Alpenrit, met aankomst op Alpe d'Huez. "Het kan twee kanten uit", vond Serge Pauwels nadat hij de etappe in de Dauphiné had afgewerkt. "De rit naar Alpe d'Huez is nog zwaarder dan deze gebalde etappe, dus wie weet blijft het kalm bij de klassementsrenners en mogen aanvallers hun kans gaan of is het net omgekeerd en willen ze wel voor vuurwerk zorgen."

Aanvallers

In de Dauphiné leek het alsof de aanvallers het niet zouden halen, maar de winnaar was uiteindelijk wel Pello Bilbao, die deel uitmaakte van de vroege vlucht. Moet je je sparen in zo'n etappe, wetende wat er je daags nadien nog te beurt valt?

"In feite gaat het om een inspanning van zo'n 3.30 uur, dus dat valt relatief goed mee", stelde Pauwels. "Een aanvaller die zijn zinnen op deze etappe heeft gezet, maakt zeker kans. Maar dan hebben de vluchters de zegen van de klassementsrenners nodig."

Van Aevermaet

Geletruidrager Greg Van Avermaet hield gisteren verbazingwekkend goed stand in de eerste bergrit. Hij schoof mee in de vroege vlucht en werd uiteindelijk zelfs vierde. Vandaag moet de olympische kampioen waarschijnlijk wel zijn leiderstrui inleveren. "Ik ben heel trots dat ik die trui nog een dagje langer mag dragen", zei hij gisteren. "Maar deze inspanning zal ik morgen wellicht bekopen. Dan zal het wel gedaan zijn met de pret."