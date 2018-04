La Doyenne keert terug naar Luik

Vanaf volgend jaar zal Luik-Bastenaken-Luik opnieuw aankomen in Luik. Waar die aankomst precies zal liggen, moet de organisatie nog beslissen. Bob Jungels is zo de laatste renner die La Doyenne won op de Rue Jean Jaurès in Ans.

Ans was de voorbije 27 jaar de aankomstplaats van de Waalse wielerklassieker. Dirk De Wolf won toen als eerste daar. Omdat de voorbije jaren heel wat kritiek kwam op de 'saaie' finale van La Doyenne, kiest organisator ASO opnieuw voor een vlakke finish in het centrum van Luik. Het hoopt dat de finale zo vroeger losbarst.

Als compensatie wordt Ans nu de startplaats van de Waalse Pijl. Aankomst daar blijft de Muur van Hoei. De Waalse Pijl zal de komende zes jaar drie keer vertrekken vanuit de provincie Luik en drie keer vanuit een andere Waalse provincie.