Kwiatkowski wint Tirreno, Benoot 4e

Rohan Dennis heeft de afsluitende tijdrit in de Tirreno Adriatico gewonnen. De Pool Kwiatkowski hield stand en wint de Italiaanse rittenkoers. Tiesj Benoot eindigt knap vierde in de eindstand.

De Australiër Rohan Dennis (BMC) haalde het voor de Nederlander van Emden en de Spanjaard Castroviejo. De leiderstrui van Michal Kwiatkowski, die eerder ook al de Ronde van de Algarve won, kwam nooit in gevaar. Damiano Caruso (BMC) en Geraint Thomas vervolledigen het eindpodium.

Tiesj Benoot verdedigde zijn trui als leider in het jongerenklassement met succes en eindigt vierde in het eindklassement. Door opnieuw een knappe prestatie springt de Gentenaar naar de tweede plaats in de World Tour Ranking.