Kwiatkowski wint proloog in Dauphiné

De Pool Michal Kwiatkowski heeft de openingsproloog van de Dauphiné gewonnen. De renner van Team Sky was de snelste over een afstand van 6,6 km. Victor Campenaerts was de eerste Belg en finishte als vierde. Kwiatkowski is ook meteen de eerste gele trui.

De Nederlander Jos Van Emden werd tweede op een luttele seconde van de Poolse winnaar. Gianni Moscon, net als Kwiatkowski rijdend voor Sky, vervolledigde het podium. Europees kampioen tijdrijden Victor Campenaerts eindigde als vierde en werd eerste Belg. Jens Keukeleire werd achtste. Kwiatkowski's ploegmaat Geraint Thomas zag een goede chrono in rook opgaan toen hij ten val kwam.

Maandag krijgen de renners in rit één 179 kilometer tussen Valence en Saint-Just-Saint-Rambert voor de wielen geschoven. Vorig jaar kroonde de Deen Jakob Fuglsang zich tot eindwinnaar. De Dauphiné eindigt volgende zondag op de flanken van de Mont Blanc en wordt gezien als voorbereidingskoers op de Tour de France.