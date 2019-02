KVK-speler: “Moeten Vertenten en Delferière misschien terug kans geven”

KV Kortrijk verloor gisterenavond op eigen veld in het slot van Sporting Charleroi. KVK-aanvoerder Hannes Van der Bruggen haalde meteen na de wedstrijd uit naar scheidsrechter Nathan Verboomen en de hele Belgische arbitrage.

“De leiding was weer heel discutabel vandaag. Het lijkt wel alsof de scheids telkens een mindere dag heeft bij onze matchen. Ik vind dat het niveau van de Belgische refs gewoon niet goed genoeg is", was Van Der Bruggen keihard bij Sports Late Night.

Propere Handen

De 25-jarige middenvelder heeft zelfs een mogelijke oplossing in gedachten. Die heeft te maken met de beruchte 'Propere Handen'-affaire.

“Zolang niet bewezen is dat sommige refs iets verkeerds gedaan hebben, zie ik niet in waarom ze geen kans zouden mogen krijgen om opnieuw te fluiten. Vertenten en Delferière waren onze nummer één en twee en trokken het niveau van de Belgische arbitrage omhoog.”

Vertenten en Delferière zijn allebei geschorst door de Belgische voetbalbond voor hun aandeel in operatie 'Propere Handen', een groot onderzoek naar illegale geldstromen in het voetbal. Het tweetal is door het parket in beschuldiging gesteld.