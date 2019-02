KV Oostende laat Zivkovic vertrekken naar China

Richairo Zivkovic gaat in de Chinese tweede klasse voetballen. De Nederlander ruilt KV Oostende voor Chaghun Yatai. Bij de kustploeg kon Zivkovic nooit echt doorbreken.

De transfer van Zivkovic hing al even in de lucht. Door de scorende Tom De Sutter kwam de Nederlandse spits nog maar weinig aan spelen toe.

Nooit doorgebroken

Zivkovic werd door KV Oostende gehaald in juni 2017 en gold als een groot talent. De Nederlandse spits kwam over van Ajax, omdat hij ook daar niet aan spelen toe kwam. Na uitleenbeurten aan Willem II en Utrecht hoopte Zivkovic zijn carrière te herlanceren in België.

"Soms zagen we wel degelijk flitsen van zijn talent, maar de grote doorbraak bleef ook bij ons uit", stelt sportief directeur Hugo Broos vast.

Hoge loon

Vooral de hoge loonlast zorgde ervoor dat ze bij KVO niet moeilijk deden over een transfer. "Het was geen geheim dat Zivkovic een duur contract had en dat hij mocht vertrekken als er zich een interessante opportuniteit voordeed. Deze transfer komt alle partijen goed uit. Met de komst van Tom De Sutter anticipeerden wij trouwens al op zijn vertrek."

De zoon van een Servische moeder en een vader uit Curaçao krijgt in China een lucratief contract. Bovendien recupereert KV Oostende een groot deel van het transferbedrag, de kustboys betaalden ongeveer 1 miljoen aan Ajax.

Zivkovic scoorde 16 keer in 56 matchen voor KV Oostende. Hij zal in China een niveau lager spelen dan Dembele en co, want Chaghun Yatai degradeerde vorig seizoen uit de Chinese eerste klasse.