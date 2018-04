KV Oostende geeft 2-0 voorsprong uit handen

Geen winnaar in het play off 2-duel tussen KV Oostende en STVV: de wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel. Oostende speelde nochtans een sterke eerste helft en bouwde een voorsprong op van 2-0. Toch gaven ze die voorsprong in de tweede helft nog uit handen.

Alles begon goed voor KVO. Richairo Zivkovic opende de score al na een klein halfuur. Net voor de rust vond Zivkovic opnieuw de netten en verdubbelde zo de voorsprong. De troepen van Adnan Custovic sloten de eerste helft zelfzeker af.

Na de rust kreeg Oostende het moeilijk. In minuut 65 deed een afgeweken schot van Alexis De Sart de netten trillen: 2-1. Twintig minuten later vond ook Jordan Botaka de weg naar de netten en maakte het tweede doelpunt voor de Kanaries. Voor Oostende is het al het derde gelijkspel in de play-offs. STVV en Antwerp delen de tweede plaats.