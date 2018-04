KV Mechelen wil via rechter in 1A blijven

KV Mechelen wil via de rechter in eerste klasse A blijven. De club tekent bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport beroep aan tegen de licentie van Moeskroen. In afwachting van een uitspraak start Malinwa ook een kortgedingprocedure tegen de Belgische voetbalbond om de club te laten aantreden in 1A, als zeventiende club.

KVM eindigde de reguliere competitie als laatste en zakt zo naar eerste klasse B. Dat is de theorie, maar de club wil via het gerecht nu toch in 1A blijven. "Tot we zeker zijn dat bij toekenning van de licenties de voorwaarden gerespecteerd werden, willen we als zeventiende club in 1A aantreden. We wensen ook meer transparantie in het Belgische voetbal." Meer bepaald de licentie van Moeskroen is KVM een doorn in het oog.

"Van kastje naar de muur"

KV Mechelen overlegde al met de Pro League, in aanwezigheid van de Licentiemanager van de KBVB. Daarna werden het Bondsparket, de Licentiemanager en de Licentiecommissie formeel aangeschreven. "KVM heeft ook concrete en gemakkelijk te realiseren onderzoeksmaatregelen voorgesteld, zoals het horen van gewezen trainers en medewerkers van onder andere Moeskroen."

Maar KV Mechelen kreeg "het gevoel dat zij van het kastje naar de muur werd gestuurd en dat niemand binnen de bond de problematiek echt wou bekijken". Daarom trekt KVM naar het BAS tegen de beslissing van de Licentiecommissie om Moeskroen een licentie toe te kennen.

Kort geding tegen KBVB

Verder ziet KV Mechelen zich genoodzaakt om een kortgedingprocedure op te starten tegen de KBVB. "Dit met de vraag om, tot met zekerheid kan worden vastgesteld dat bij toekenning van de licenties de licentievoorwaarden gerespecteerd werden, KVM verder te laten aantreden in 1A. Als zeventiende club in 1A dus."