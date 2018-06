KV Mechelen toch naar 1B

KV Mechelen heeft in haar kortgeding tegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League ongelijk gekregen van de Mechelse rechter. De club hoopte als voorlopige maatregel in 1A te kunnen spelen tot het strafrechtelijk onderzoek naar Moeskroen was afgerond, maar daar ging de kortgedingrechter niet op in.

KV Mechelen hoopte via een kortgeding tegen de Belgische Voetbalbond en de Pro League als voorlopige maatregel toch - als zeventiende club - in 1A te mogen spelen. Er loopt immers nog een strafrechtelijk onderzoek naar Moeskroen, dat volgens KV Mechelen al jaren probeert te verbergen dat het in handen is van makelaars.

De rechter hield daar geen rekening mee en heeft beslist dat Malinwa in 1B moet blijven. "De club heeft onvoldoende aangetoond dat ze recht heeft om opgenomen te worden in 1A", legt persrechter André Van Praet uit.

Geen vordering

Malinwa had geargumenteerd dat het de beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om Moeskroen een licentie te geven zou aanvechten, maar stelde daartoe nog geen vordering in. Ook haalde KVM aan dat het de klacht met burgerlijke partijstelling had ingediend tegen Moeskroen, maar ook dat geeft hen volgens de kortgedingrechter geen recht om opgenomen te worden in 1A. "Iedereen is onschuldig zolang er geen veroordeling is uitgesproken", klinkt het.

De club had al aangekondigd niet meer in beroep te gaan.

