KV Mechelen stapt naar rechter om onschuld te bewijzen

KV Mechelen start dinsdag een procedure in kort geding voor de burgerlijke rechtbank. Dat laat de club weten in een communiqué. Malinwa wil koste wat kost haar onschuld bewijzen in de zaak ‘Propere Handen’.

“KV Mechelen heeft ernstige bezwaren tegen de wijze waarop de instanties van de KBVB de tuchtvervolging voeren”, klinkt het bij een van de advocaten op de clubwebsite.

“KVM heeft haar argumenten al op 30 april voorgelegd op de zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep, maar heeft intussen moeten vaststellen dat de instanties van de KBVB deze argumenten integraal naast zich neer hebben gelegd en in de plaats daarvan KV Mechelen opgelegd hebben om zich binnen totaal onredelijke termijnen en zonder toegang tot het strafdossier te verdedigen. Dit is niet ernstig. De club zal erover waken dat alle procedures correct, transparant en met respect voor de rechten van verdediging van alle partijen gevoerd kunnen worden.”

Daarom stapt de Mechelse club dus naar de burgerlijke rechtbank. “Enkel en alleen om te verzekeren dat de tuchtvervolging door de KBVB op een correcte en transparante wijze kan gebeuren, op basis van een volledig dossier en met eerbied voor de rechten van verdediging van alle partijen. Deze procedure zal haar beloop kennen in de komende dagen en KV Mechelen heeft alle vertrouwen dat de rechtstaat zal zegevieren.”

