KV Mechelen schudt matchfixing van zich af met zege

KV Mechelen is zijn seizoen in de Jupiler Pro League gestart met een knappe 0-2 zege tegen Zulte Waregem. Malinwa wist door zijn hoofdrol in het matchfixingschandaal pas heel laat zeker dat het in 1A mocht voetballen. Moeskroen graaide meteen drie belangrijke punten mee uit Sint-Truiden.

KV Mechelen begon vrank en vrij en Nikola Storm zette de bezoekers na 20 minuten op 0-1. Zulte Waregem moest reageren, maar het was KVM dat het dichtst bij een tweede doelpunt kwam. Na de pauze hadden de Mechelaars dan toch de dubbele voorsprong beet. Gustav Engvall trof iets voor het uur vanuit een scherpe hoek raak.

Larin kon Zulte Waregem nadien op strafschop weer in de partij brengen, maar hij miste de elfmeter. De thuisploeg was hierna niet meer in staat om te reageren, en Mechelen bleef zonder grote problemen overeind. Malinwa veegt zo meteen de nul van het bord bij zijn terugkeer in 1A.

STVV- Moeskroen

Moeskroen ging dan weer met het kleinste verschil winnen op het Truiense kunstgras. Fabrice Olinga maakte het enige doelpunt vanop vrije trap. STVV voerde de druk op, maar de Henegouwse defensie, met doelman Vasic op kop, gaf geen krimp. Moeskroen begint zijn seizoen zo meteen met drie belangrijke punten.