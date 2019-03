KV Mechelen promoveert terug naar 1A

KV Mechelen keert na één jaar in 1B naar de hoogste voetbalklasse 1A. Op eigen veld won het de beslissende promotiewedstrijd tegen Beerschot-Wilrijk met 2-1.

Zoals verwacht werd het een eerste helft met veel strijd en minder verzorgd voetbal. De grootste opschudding kwam er na een half uur. Noubissi ging met gestrekt been door op Schoofs. Het gevolg: een rode kaart en een man minder voor de “Ratten”.

Na één minuut de tweede helft zorgde het overwicht voor het bevrijdende eerste doelpunt. Van Damme onderschepte de bal op het middenveld en zette de aanval op. Storm ramde de 1-0 tegen de netten.

Wedstrijd stilgelegd

Het potje kookte over bij de Beerschot-supporters. Voorwerpen, bier en rookbommen belanden op het veld. Scheidsrechter Visser legde de wedstrijd dan maar tien minuten stil.

Enkele minuten na de hervatting was het feest bij Beerschot-Wilrijk. Na een contact in de zestien wees ref Visser naar de stip. De VAR kwam even tussen, maar na het bekijken van de beelden bleef Visser bij zijn beslissing. Vanzeir toonde zich stressbestendig en knalde de 1-1 gelijkmaker vanop de stip binnen.

Invaller Tainmont

Malinois stond nog altijd met een man meer op het veld en dus moest het nu vol ten aanval trekken. Dat leverde vooral corners en vrije trappen op. Eén van die stilstaande fases werd weggekopt, maar invaller Tainmont zette er vol zijn rechter tegen en zorgde zo voor een delirium "Achter de Kazerne".

KV Mechelen domineerde de eerste periode in 1B en won die met 30 punten, vier meer dan eerste achtervolger Union. In de tweede periode trok Malinois de lijn door, maar het was uiteindelijk een Beerschot-Wilrijk dat de tweede periode voor zijn rekening nam met 30 punten. Eentje meer dan KV Mechelen.