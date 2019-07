KV Mechelen mag komend seizoen deelnemen aan de groepsfase van de Europa League. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA dinsdag laten weten.

KV Mechelen was als bekerwinnaar rechtstreeks geplaatst voor de poulefase van de Europa League. Maar omdat de club betrokken was in het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal, was het onduidelijk of KVM effectief Europa in mocht. De UEFA geeft nu groen licht daarvoor.