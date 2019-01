KV Mechelen gaat naar de bekerfinale

Tweedeklasser KV Mechelen speelt op 1 mei de finale van de Croky Cup op de Heizel. Na een heenwedstrijd die op 0-0 eindigde, won het met 0-2 op het veld van die andere tweedeklasser Union-Saint-Gilloise.

De bal opeisen, dat is wat Union meteen deed. De bezoekers uit Mechelen kwamen er amper aan te pas en na tien minuten hadden de Brusselaars meer dan 70 procent balbezit. De eerste kansen waren ook voor Union, maar de schoten van Teuma en Tau konde doelman Verrips niet verontrusten.

Halfweg de eerste helft werd Union wat slordiger en kwam Malinois meer opzetten. Op het half uur was het – een beetje tegen de gang van het spel in – plots raak voor de Kakkers. Een scherpe voorzet van Storm werd door De Camargo knap overhoeks binnen gekopt. Een heel belangrijk doelpunt, want Union moet nu twee keer scoren.

Invaller Tainmont

Union kwam opnieuw het best uit de kleedkamer en bij Mechelen was het meteen de adem inhouden. Een kopbal van Tau belandde bovenop de dwarsligger.

Opnieuw viel het doelpunt aan de overkant. Storm stak gevleid het veld over en behield het overzicht om invaller Tainmont te bedienen. De Fransman verschalkte doelman Saussez in de korte hoek.

KV Mechelen zat dankzij de dubbele voorsprong op rozen, want Union zou nog drie keer moeten scoren. En dat mirakel bleef uit. Enkel de eerredder scoren lukte nog in de extra tijd. Het was een owngoal van Lemoine.

1987

Tweedeklasser KV Mechelen staats zo als eerste in de finale van de Croky Cup. De laatste keer dat Malinois de bekerfinale speelde was in 2009. Toen verloor het met 2-0 van KRC Genk. KV Mechelen won maar één keer de beker, in 1987.