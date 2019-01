KV Mechelen is er niet in geslaagd om Achter de Kazerne de heenwedstrijd in de Beker van België tegen Union Sint-Gillis te winnen. De co-leider in Eerste Klasse B speelde een helft met een man mee na rood voor Thibault Peyre, maar beet de tanden stuk op de Brusselse defensie. Het bleef 0-0. De terugwedstrijd is volgende week dinsdag in het Dudenpark in Sint-Gillis. KV Mechelen heeft voldoende aan een gelijkspel om zich voor de finale te kwalificeren.